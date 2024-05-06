نصيحة ميسي وبرشلونة.. هل تجاهلها تسبب بموسم صفري؟

تجاهلت إدارة نادي برشلونة الإسباني نصيحة نجمها الأرجنتيني السابق، ليونيل ميسي، بعدما وجدت كتيبة المدرب، تشافي هيرنانديز، نفسها في الموسم الحالي من دون ألقاب، عقب خسارة "الليغا" لصالح الغريم ريال مدريد، والخروج من بطولتي كأس الملك، ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وبحسب صحيفة ريليفو الإسبانية، اليوم الأحد، فإن نادي برشلونة خرج بموسم صفري جديد، بعدما خسر لقب "الليغا" لصالح غريمه التاريخي، ريال مدريد، وخرج من دوري الأبطال، وكأس الملك، وأصبح يواجه خطر الغياب أيضاً، عن منافسات بطولة كأس السوبر الإسبانية المقبلة، في حال عدم قدرته على تحقيق نتائج جيدة، في المواجهات المتبقية بالمسابقة المحلية.



ونوهّت الصحيفة بأن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حذر ناديه السابق، برشلونة الإسباني، في عام 2019، من خطر عدم قيام إدارة الفريق الكتالوني، بإعطاء الأولوية لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي حققه فقط في مناسبة وحيدة خلال السنوات الخمس الماضية (3 ألقاب لريال مدريد، ولقب لأتلتيكو مدريد).



وعادت الصحيفة إلى تذكير الجماهير الرياضية بتصريحات ليونيل ميسي، في عام 2019، عندما قال في رسالته المباشرة إلى إدارة نادي برشلونة: "على الفريق أن يعطي قيمة للدوري الإسباني مرة أخرى، لأن نيل اللقب يعد أمراً رائعاً لأي نادٍ، ومع مرور الوقت، سيرى الجميع صعوبة تحقيق لقب الليغا"، وهذا ما حدث بالفعل منذ رحيل "البرغوث"، عن صفوف الفريق الكتالوني، عام 2021.



واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن نادي برشلونة الإسباني فشل في تحقيق الألقاب على مدار ثلاثة مواسم، خلال السنوات الخمس الماضية، بعدما استطاع الفريق الكتالوني الصعود لمنصة التتويج في الموسم المنصرم، عقب نيله لقب "الليغا"، لكنه يواصل معاناته.



وتتجاهل الإدارة، بقيادة الرئيس، خوان لابورتا، تصريحات ونصائح نجمها السابق، ليونيل ميسي، الذي طالبهم بضرورة الاهتمام كثيراً بالمنافسة على لقب المسابقة المحلية، وهو ما لم يتحقق مع كتيبة المدرب تشافي، التي فرطت بلقبها لصالح الغريم ريال مدريد.