تطورات جديدة في أزمة الشحات والشيبي

كشف الإعلامي محمد الليثي كواليس جديدة في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي، خاصة بعد الشكوى التي تقدم بها نجم بيراميدز في القضاء المصري ضد لاعب الاهلي.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “هناك ترقب من مسئولي الأهلي خلال الفترة الحالية لحل أزمة الشحات والشيبي وديًا، خاصة بعد تدخل وزير الرياضة”.

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وأضاف: “الاهلي أرسل إلى اتحاد الكرة يطلب فيه ردًا بشأن شكوى الشيبي ضد الشحات، وهو الأمر الذي يخالف لوائح الاتحادين الدولي والمصري، قبل أن يتجه الأحمر للتصعيد بالشكوى في الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية”.

وتابع: “محمد الشيبي خالف لوائح اتحاد الكرة والاتحاد الدولي بعد شكواه لحسين الشحات في القضاء المصري؛ وتحديد جلسة لها في إبريل الماضي”.

واختتم: “مسئولو النادس الاهلي بقيادة محمود الخطيب رحبوا بإنهاء الأمر وديًا خلال الساعات المقبلة؛ على أن يتنازل الشيبي في الدعوى الققضائية التي قدمها ضد نجم الشحات”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري.