شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ وبيومى يخضعان لأشعة لتحديد موقفهما من مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى أحمد الشيخ ومحمد بيومى، لاعبا الإسماعيلى، لأشعة اليوم، الاثنين، لتحديد موقفهما من مواجهة الداخلية المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدورى.

ويعانى أحمد الشيخ ومحمد بيومى من شد إجهادى في العضلة الخلفية، وأكد هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعبين سيخضعان اليوم لأشعة لمعرفة موقفهما من المباراة المقبلة للدراويش.

وشارك الثنائي في انتصار الإسماعيلى على فاركو بثنائية نظيفة دون رد في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المحلي.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق 5 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 9 هزائم وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 24.