تقارير.. محمد صلاح يرحل عن ليفربول الصيف المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت وسائل إعلام إنجليزية، مفاجأة جديدة بشأن رحيل الفرعون المصري محمد صلاح عن نادي ليفربول، وانتقاله إلي أحد أكبر الأندية الدوري الإنجليزي، بعد رفضه الانتقال إلي السعودية في الفترة الأخيرة.

متى يغادر محمد صلاح ليفربول؟

وازدادت التوقعات بمغادرة محمد صلاح نادي ليفربول، وذلك عقب خلافه مع مدرب الفريق، الألماني يورجن كلوب، خلال مباراة وست هام ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكشفت تقارير إنجليزية، احتمالية رحيل محمد صلاح وكتابة المشهد الأخير في قصته مع ليفربول، بعد اهتمام نادي أرسنال بضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفادت التقاير، أن الإسباني ميكل آرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، يرغب في دعم مركز الجناح الأيمن، بدلًا من التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، بعد تدني مستوي البرازيلي جابريل جيسوس.

وأوضحت التقارير، أن آرتيتا عرض الأمر على المدير الرياضي لنادي أرسنال، والذي رحب بفكرة التعاقد مع محمد صلاح، نظرًا لما يمتلكه الفرعون المصري من إمكانيات بالإضافة إلي خلق منافسة أقوي بين لاعبي الفريق.