نجم ليفربول يكشف موقفه من الانتقال للدوري السعودي

كشف الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد فان دايك صاحب الـ33 عامًا، مع نادي ليفربول في صيف 2025، وانتشرت أنباء مؤخرًا عن ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وأوضحت التقارير أن نادي القادسية السعودي ارسال عرضًا بالفعل للحصول على خدمات قائد فريق ليفربول، بداية من الموسم المقبل.

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وأكد فان دايك أنه سعيد في ليفربول، ويحب النادي، مشيرًا إلى أنه يعد جزءًا كبيرًا من حياته بالفعل، وأنه يرغب في البقاء من أجل معاصرة المدير الفني الجديد للريدز بعد رحيل يورجن كلوب.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد تعاقد مع الهولندي آرني سلوت مدرب فينورد، ليتولى مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب.