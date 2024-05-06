القائد الشجاع فان دايك يأخذ بيد ليفربول في مرحلة ما بعد كلوب

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : أكد نجم دفاع نادي ليفربول وقائد الفريق، الهولندي فيرجيل فان دايك بأنه باق في صفوف فريقه الموسم المقبل ليكون ضمن الفترة الانتقالية المقبلة التي ستلي رحيل المدرب الحالي الالماني يورغن كلوب.

ويرتبط فان دايك بعقد مع ليفربول حتى حزيران (يونيو) 2025 لكن الشائعات ترددت في الاونة الاخيرة عن امكانية انتقاله الى ناد اخر لا سيما بعد رحيل كلوب بعد 9 سنوات على رأس الجهاز الفني للريدز.

وضع فان دايك حدا لهذه الشائعات بقوله "ليس هناك شيء لمناقشه في هذا الصدد لأنه لا توجد أخبار، أعتقد أن النادي مشغول جدا بهوية المدرب الجديد وهذا هو التركيز الرئيس".

وتابع "كما قلت، أنا سعيد جدا هنا، أحب النادي ويمكنكم رؤية ذلك أيضا. إنه جزء كبير من حياتي بالفعل، وهذا كل ما يمكنني قوله".

واشارت تقارير بان ليفربول توصل الى اتفاق مع مدرب فينورد الهولندي أرني سلوت من دون الاعلان رسميا عن ذلك ربما لما بعد رحيل كلوب في نهاية الموسم الحالي.

من هو فان دايك؟

يملك فان دايك قوة الشخصية التي تجعله أمل عشاق الريدز في مرحلة ما بعد المدرب الألماني كلوب، حيث يحتاج الفريق لعناصر الخبرة حفاظاً على هيبته ومكانته، وخوفاً من تراجعه وابتعاده عن طريق الانتصارات والبطولات، والذي عرفه في فترة كلوب، مع نجوم مثل فان دايك، وساديو ماني، وفيرمينيو، وصلاح، وحامي العرين أليسون بيكر، وغيرهم من النجوم، وبرحيل ماني وفرمينيو، واحتمالات رحيل صلاح، ظهر فان دايك ليقول "أنا مستمر مع الفريق"

وخاض فان دايك 268 مباراة مع ليفربول، وأحرز 23 هدفاً على الرغم من أنه قلب دفاع، وفاز مع الفريق بـ 8 بطولات، أهمها لقب البريميرليغ عام 2020 بعد غياب دام 30 عاماً، ودوري الأبطال الأوروبي في موسم 2018 - 2019.