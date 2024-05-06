غياب ثلاثي الاهلي عن مباراة الاتحاد السكندري في الدوري

تأكد غياب ثلاثي النادي الاهلي أحمد عبد القادر وأليو ديانج وعمرو السولية عن مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأحمر نظيره الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء غدًا الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

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وأبلغ أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، المدرب السويسري مارسيل كولر بتأكد غياب الثلاثي أحمد عبد القادر وعمرو السولية وأليو ديانج عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

وحقق الاهلي الفوز في آخر مواجهتين في بطولة الدوري المصري الممتاز على حساب الجونة بثلاثية دون رد، وقبلها الإسماعيلي بهدفين لهدف.

ويحتل الفريق الأحمر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق من 13 مباراة.

ويتبقى للنادي الاهلي سبع مباريات مؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، في حالة الفوز بها سيرتقي لصدارة الدوري.