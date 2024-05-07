نجم بروسيا دورتموند يؤجل حسم قراره بشأن مستقبله مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد النجم الألماني ماتس هوملز لاعب فريق بروسيا دورتموند، أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن مستقبله مع النادي في الفترة المقبلة.

ويحل فريق بروسيا دورتموند ضيفاً على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي غداً، على ستاد "بارك دي برانس" بفرنسا، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هوملز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سوف أقرر مستقبلي مع الفريق في وقت لاحق وليس الآن والنادي وافق على ذلك".

وأضاف: "هناك العديد من العوامل التي تساعدني على أكثر من اختيار سواء بالبقاء مع بروسيا دورتموند أو الرحيل عن الفريق أو حتى بالاعتزال بنهاية الموسم".

واختتم هاملز تصريحاته: "أريد أن أنتظر ما سيخبرني به جسدي بشأن الاستمرار في ممارسة كرة القدم".

وخاض هاملز رفقة فريق بروسيا دورتموند هذا الموسم 37 مباراة، في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.