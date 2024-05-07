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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

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ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم.


ويدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مواجهة الاتحاد السكندري وعينه على الثلاث نقاط، من أجل مواصلة تقديم المستويات الكبيرة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

حارس مرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.
خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.
خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في تمام السابعة من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.
بينما تُذاع مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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