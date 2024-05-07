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ضياء السيد: أتمنى فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

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ياسر رشاد - القاهرة - يرغب ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، في أن يحقق الأهلي الفوز اليوم أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم.


وتحدث السيد في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "الاتحاد يمتلك عناصر مُقلقة ومميزة، فهم يؤدون بشكل جيد للغاية، عندهم مهاجم قوي وهداف الدوري".
وتابع: "مباراة الاتحاد لن تكون سهلة، وستظهر الندية بشكل كبير".
وتابع: "أرغب في يحقق الأهلي الفوز، الاتحاد أعيدت له الثقة بعد الفوز على البلدية، والأهلي مضغوط واللاعبون يعرفون قيمة هذا اللقاء".
ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
كما ستُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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