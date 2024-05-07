لأول مرة.. كاميرا على رأس الحكم في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وضع كاميرا على رأس حكم في مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

ظهر الحكم الاسترالي جاريد جيليت حكم الساحة وعلى رأسه كاميرا بجوار جهاز السماعة التي لديه، وهي سابقة جديدة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن اللقطات لن يتم بثها مباشرة بل سيتم استخدامها كجزء من برنامج سيتم عرضه في وقت لاحق من العام يهدف إلى تقديم مزيد من المعرفة حول متطلبات التحكيم في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وافق المسؤولين الرياضيين ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وحكام مباريات المحترفين والأندية المعنية على استخدام الكاميرا لمرة واحدة على الأقل.



ويعد ظهور الحكم جاريد جيليت بكاميرا على رأسه أمرا جيدا خلافا لما حدث من قبل، حيث ظهر الحكام في تجارب سابق بكاميرا على أجسادهم، ولكن في منطقة الدصر وليس في جانب الرأس.



ودخلت الفكرة حيز التطبيق في شهر أبريل من العام الماضي بعد شهرين من إعلان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي كان أعلن في شهر فبراير الماضي من 2023، أنه سيثبت كاميرات في زي الحكام في دوريات الهواة على سبيل التجربة لتحديد ما إذا كانت تلك التقنية ستسهم في تسحين تصرفات المشاركين واحترامهم للحكام.



جاءت الفكرة من تلك التقنية الجديدة المستحدثة في عالم كرة القدم، وهو استكشاف ما إذا كان استخدام كاميرات الجسد سيحسن من تصرف المشاركين وإحترام الحكام من مباريات الهواة، وهو ما أكده الاتحاد الإنجليزي من قبل عن تلك التقنية.



جاءت بداية تجربة استخدام كاميرا الجسد في أربع مسابقات للهواة في إنجلترا قبل أن يتم استخدامها في 3 مسابقات آخرى، وكان ظهورها الأول في مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي.



بدأ الأمر بشكل تجريبي بعد استخدام كاميرا الجسد في 4 مسابقات للهواة في إنجلترا قبل أن يتم استخدامها في 3 مسابقات آخرى، لكن الظهور الأول والرسمي في الدوري الإنجليزي الممتاز كان في مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.



وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان "نود أن نشكر كريستال بالاس ومانشستر يونايتد على دعمهما لهذا المشروع".

