حكاية الرقم "5" مع زيدان وبيلينجهام في ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - بزغ نجم جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني بعد انتقاله إلى صفوف الملكي ولفت أنظار الجميع لما أيضًا عندما أختار رقم "5" الذي كان يحمله الأسطورة زين الدين زيدان.

يعتبر رقم "5" للاعبين المدافعين في عالم كرة القدم، لكن الوضع مختلف داخل أسوار سانتياجو بيرنابيو، بعدما أرتدى زيدان هذا الرقم مع ريال مدريد بعد انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

قبل أن يأتي بيلينجهام بعد 22 عاما ليرتدي نفس الرقم مع ريال مدريد بعدما أنتقل إلى الملكي في صيف عام 2023 قادما من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وتألق زيدان بهذا الرقم مع ريال مدريد وحقق العديد من البطولات والإنجازات، وهو ما يسير عليه الدولي الإنجليزي بيلينجهام بعد إنضمامه إلى الملكي ويحقق أرقام مميزة معهم وحصد أول الألقاب مع المرينجي لقب الدوري الإسباني.



زيدان: هذا سر إرتداء القميص رقم 5



كشف زيدان أن السر وراء ارتداء القميص رقم 5 مع ريال مدريد وهذا لأن بيريز رئيس الملكي لم يحب أن نرتدي الأرقام الكبيرة 25 و30 و35 فهو من المدرسة القديمة، مضيفا أن الأمر كان غريبا أن يرتدي لاعبا القميص رقم 5.

وتابع أن بيريز طلب منه الاختيار بين الأرقام من 1 إلى 10 وقررت اختيار الرقم 5 وقد صنع هذا الرقم التاريخ معي في ريال مدريد.





بيلينجهام يكشف سبب اختياره للقميص رقم 5



أكد بيلينجهام أن ارتدائه للقميص رقم 5 كان مرتبطا بالأسطورة زيدان لكن بطريقة غير مباشرة، مضيفا أن والده كان يأتي دائما للمنزل وهو يرتدي قميص ريال مدريد وعليه أسم زيدان والرقم 5 عليه.

وتابع الدولي الإنجليزي أن الأمر كان مضحكا لأنها كانت بمثابة قصة وأكتملت، وقد أهداني إياه حين انتقلت في الصيف إلى الملكي.

وحول ردة فعل بيلينجهام حين كان يشاهد والده يرتدي قميص زيدان علق قائلا: سألته من هذا الرجل الذي ترتدي قميص بشكل دائم، كان يخبرني بأنني حين أكبر سيريني فيديوهاته.

