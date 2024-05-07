إعلان موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الأهلي والألومنيوم القادمة في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والألومنيوم يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري على استاد السلام في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة

بينما تقرر إقامة مباراة الزمالك وبروكسي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 30 مايو على ستاد المقاولون العرب.

مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 على مدار 5 أيام، حيث ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو وتستمر حتى السبت 1 يونيو.