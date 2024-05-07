كواليس حديث الخطيب مع لقجع بعد إشادته بـ الاهلي

أرسل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، خطابًا إلى فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، من أجل دعوته لزيارة القلعة الحمراء وتكريمه.

وأوضحت صحيفة “الصباح” المغربية، تفاصيل رسالة محمود الخطيب إلى لقجع، وذلك بعد تصريحات الأخير التي أشاد فيها بالنادي الاهلي وتحدث عن علاقته القوية برئيس القلعة الحمراء.

وجاء في خطاب الخطيب إلى لقجع: “سلامي، وتحياتي لشخصكم النبيل والعائلة الكريمة وأتمنى أن تكون بكل خير، وفي أحسن حال”.

اقرأ أيضًا..خبر سئ وآخر سار لـ الاهلي والزمالك بعد إعلان موعد مباريات كأس مصر

وأضاف رئيس النادي الاهلي: “لقد سعدت كثيرًا بتصريحاتك التي جاءت في حوارك مع قناة (أون سبورت)، والتي عكست القيمة الرياضية الكبيرة التي تملكها دولة المغرب الشقيقة متمثلة في شخصكم الموقر، والذي يستحق وعن جدارة، أن يكون في سدة المنظومة الكروية المغربية لما يملكه من مقومات قيادية وثقافية ورياضية”.

وتابع:”سعدت أكثر بحبك وحديثك الطيب عن بلادنا، والنادي الأهلي، وشخصي المتواضع، وهو حديث لا يصدر إلا عن شخصية وطنية كريمة الأصل منتمية إلى جذورها، وتتحمل مسؤولياتها، وجديرة بكل الاحترام”.

واستكمل: “اسمح لي صديقي العزيز أن أعبر لكم عن تقديري واعتزازي بما صدر عنكم من تصريحات، وبعلاقة الود والأخوة التي تربطنا، بل وتربط بلادنا وأنديتنا الرياضية”.

وأتم الخطيب رسالته بقوله: “وأنا هنا، أدعوك لزيارة ناديك، النادي الأهلي، في أقرب وقت يناسبك، لنسعد بلقائك وتكريمك في بيتك ووسط إخوتك وأحبائك، في مصر والنادي الاهلي”.