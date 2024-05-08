رابطة الأندية المصرية ترد على إعلان إنبي المثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

ردت رابطة الأندية المصرية في بيان رسمي على إعلان نادي إنبي تأهله رسميًا إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أكدت الرابطة في بيانها، أنه لم يتم حسم الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية هذا الموسم حتى الآن.

وأوضحت الرابطة، أنها تنتظر خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الخاص لمعرفة الفرق المشاركة في أفريقيا والمقرر وصوله يوم 30 يونيو المقبل.

وكشف مسؤولو الرابطة أنهم سيطالبون الكاف بتحديد الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية عقب إنتهاء الموسم الكروي الخاص بالدوري المصري وهو ما تم الموسم الماضي، عقب وصول الخطاب.

وكان نادي إنبي، قد أثار الجدل بإعلانه التأهل رسميًا إلى كأس الكونفدرالية وذلك عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء إعلان إنبي، كالآتي: "وفقا للائحة إدارة مسابقات رابطة الأندية المصرية المحترفة فى بند المشاركات الأفريقية، وطبقا لجدول الترتيب المعتمد على الصفحة الرسمية للرابطة ، وحال الإستقرار على إرسال نتائج الدور الاول "الجولة 17" لمسابقة الدورى إنبى، يتأهل رسميا لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2024/2025".

ويحتل الآن نادي إنبي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة.

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