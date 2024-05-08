موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل بوروسيا دورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - حجز فريق بروسيا دورتموند بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة 1-0، أم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت المباراة على ملعب “بارك دو برنس” لقاء باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة تأهل بروسيا دورتموند إلى منافسات الدور النهائي، بعد فوزه بـ مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0.



وينتظر فريق بروسيا دورتموند الفائز من مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، التي ستقام غدًا الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي.

موعد مباراة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت 1 يونيو المقبل، على ملعب “ويمبلي” في إنجلترا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.