اخبار الرياضه

توخيل يتلقي نبأ سار قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ تلقى بشرى سارة، قبل مواجهة نظيره ، مساء الأربعاء، في بطولة .

ووفقًا لـ صحيفة “آس” الإسبانية، فإن فريق بايرن ميونخ قد استعاد خدمات مدافعه إريك داير والذي كان قد تعرض لضربة في رأسه هذا الأسبوع،  عاد من الإصابة وأصبح جاهزًا للمباراة.

وواصلت، أن أيضًا اللاعب جمال موسيالا ودي ليخت قد خاضا التدريبات بشكل جيد، بعد غيابهم عن مباراة شتوتجارت الماضية.

وتابع التقرير أن دي ليخت سيشارك أساسيًا رفقة داير في خط دفاع بايرن ميونخ أمام ريال مدريد، وذلك بعد أداء مين جاي الكارثي الذي تسبب في ركلة جزاء للملكي في مباراة الذهاب.

وتنطلق مباراة الإياب بين ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، غدًا الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب أليانز آرينا انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا