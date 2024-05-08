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إدارة برشلونة تطرد نجم الفريق لهذا السبب

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ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، في الاستغناء عن أحد نجوم البلوجرانا، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن إدارة الفريق الكتالوني، تفكر في الاستغناء عن خدمات نجمها البرازيلي رافينيا، من أجل الاستفادة من أموال التي ستجنيها من بيعه.

وأضافت الصحيفة، أن الفريق الكتالوني يرغب في بيع رافينيا، من أجل الحصول على مبلغ مالي لا يقل عن 60 مليون يورو، وذلك من أجل إبرام صفقات جديدة، تلبي حاجات الفريق خلال الموسم القادم.

 

وفي صيف عام 2022، انضم النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا، إلى صفوف الفريق الكتالوني، قادمًا من ليدز يونايتد، وشارك هذا الموسم مع الفريق الكتالوني، في 35 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 9 أهداف، فيما صنع 12 آخرين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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