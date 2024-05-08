“محسود”.. تعليق مثير من أسطورة ليفربول بخصوص محمد صلاح

وجه أسطورة منتخب إنجلترا وليفربول، مايكل أوين، رسالة قوية للدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، طالبًا إياه بالتواضع والتركيز داخل الملعب فقط.

وقال مايكل أوين، في تصريحات لموقع “جامبلينج زون”: “لم يكن خلاف صلاح مع كلوب مثاليًا، يمكنني أن أشعر بإحباطه إذا كان ذلك بسبب ضيق الوقت، فهو ليس معتادًا على الجلوس على مقاعد البدلاء، وربما يريد الفوز بالحذاء الذهبي. إنه مجرد منافس الذي يريد الفوز في كل وقت”.

وأضاف: “أفضل شيء لصلاح هو أن يخفض رأسه، فالناس في جميع أنحاء العالم يشيرون إليه ويقولون انظر إلى الأموال التي تكسبها، لكنهم بشر أيضًا ولديهم مشاعر”.

وتابع: “أحب في محمد صلاح، أنه رجل يعشق الفوز، ويريد ذلك كن في الملعب طوال الوقت للتسجيل، طوال الوقت.

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وأتم: “أنا أحب كل ذلك. أعتقد أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو أن تخفض رأسك، وتفعل ما بوسعك، وتعود إلى ساحة التدريب، وتطرق باب المدير الفني، وبعد ذلك إذا كان لديك ما تقوله قُل ذلك في وجهه، أنا لا أحب التصرف الفظ أمام وهج كاميرات العالم.. كان بإمكانه القيام بذلك بطريقة مختلفة.