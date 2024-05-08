سطوة النصر ترعب الأخدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود اليوم عند التاسعة مساء نظيره فريق النصر في مباراة لحساب الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في منطقة نجران. ويقف فريق الأخدود في موقف صعب للغاية، وهو يواجه طوفان نصراوي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 74 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة كاملة بعد مرور 30 جولة.

وشهدت تدريبات النصر الجماعية التي أقيمت أمس، مشاركة عبدالرحمن غريب وسامي النجعي، لتتأكد جاهزيتهما لخوض مباراة الأخدود.

وغاب النجعي عن آخر 4 مباريات للنصر بداعي الإصابة، وهو نفس الحال بالنسبة لغريب وتمثل عودة الثنائي دفعة قوية للفريق العاصمي قبل خوض عدة تحديات صعبة متمثلة في مباراة الهلال بعد مواجهة الأخدود ضمن الجولة 32 من المسابقة.

في المقابل فريق الأخدود الذي يملك 28 نقطة يسعى جاهدا للنجاة من الهبوط والذي لا يزال متواجدا في مناطق الخطر متساوياً مع صاحب المركز السادس عشر فريق أبها وبفارق 8 نقاط عن متذيل الترتيب الحزم.

وكان فريق الأخدود قد تعادل في الجولة الماضية بدون أهداف أمام فريق الحزم في اللقاء الذي جمع الفريقين في مدينة الرس.

واختتم الجزائري نور الدين بن زكري مدرب فريق الأخدود تحضيرات فريقه لمواجهة النصر بأداء تدريبات مكثفة وعمل جمل فنية ينوي تنفيذها خلال اللقاء.

وأكد نور الدين بن زكري بأنه سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من بطولة الدوري لإبقاء الفريق ضمن أندية دوري روشن للمحترفين ويعول أبناء الجنوب على هداف الفريق الكاميروني ليندر تاومبا في قيادة الفريق نحو تحقيق الفوز.

قبل المواجهة

ترتيب الفريقين

النصر الثاني بـ 74 نقطة

الأخدود الـ16 برصيد 28 نقطة

فوز النصر 3-0

هداف النصر

كريستيانو رونالدو 32 هدفا.

هداف الأخدود ليندر تاومبا 5 أهداف.

أبرز غيابات النصر: