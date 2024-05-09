الزمالك يحسم التجديد لثنائي الفريق بعد نهائي الكونفيدرالية

قرر مسئولو نادي الزمالك حسم ملف التجديد لثنائي الفريق الأول لكرة القدم يوسف أوباما ومحمد صبحي بعد نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يومي 12 و19 مايو الجاري.

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وحسم مسولو الزمالك تأهلهم لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق دريمز الغاني في نصف النهائي بثلاثية دون رد.

وينتظر مسئولو نادي بيراميدز موقف الثنائي مع التجديد للفريق الأبيض قبل التدخل لضمهما، خاصة وأن تعاقدهم مع الزمالك ينتهي في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان الزمالك قد تعثر في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالخسارة من سموحة بهدف دون رد.

وسبق للزمالك وأن حقق لقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة عام 2019، حيث يمني النفس لتحقيق لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

يذكر أن الزمالك يتراجع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 15 مباراة.