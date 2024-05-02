وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون الأمن الغذائي العالمي تحسين النظم الغذائية والأمن الغذائي عالميًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحث اليوم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون الأمن الغذائي العالمي، الدكتور كاري فاولر، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك تحسين النظم الغذائية والأمن الغذائي عالميًا، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.