سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يجني أرباحه – توقعات اليوم – 07-10-2025

2025-10-07 02:10AM UTC

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة المحوري 125,000$، ليدخل في مرحلة جني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات القوية السابقة، في محاولة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة نشاطه واختراق تلك المقاومة لاحقاً.

 

يأتي هذا التراجع بينما يحاول السعر تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل حاد، يعكس قوة الزخم الإيجابي المسيطر على حركة البتكوين رغم هذا التصحيح المؤقت.

 

