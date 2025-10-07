سعر الفضة في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 07-10-2025

تقدم قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة الصلب 0.6625، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص الصعود على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

