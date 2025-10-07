سعر الدولار مقابل الفرنك بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 07-10-2025

تقدم سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك عقب ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 1.3955، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشي الزخم السلبي حول الزوج ما يدفعه للتعافي في الفترة القادمة.

