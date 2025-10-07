- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-07 03:28AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليظل الزوج مرتكزاً إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، كآخر فرصة له لاكتساب الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ويساعده في ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
