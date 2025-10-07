سعر الدولار مقابل الين يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 07-10-2025

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة المحوري 125,000$، ليدخل في مرحلة جني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات القوية السابقة، في محاولة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة نشاطه واختراق تلك المقاومة لاحقاً.

يأتي هذا التراجع بينما يحاول السعر تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل حاد، يعكس قوة الزخم الإيجابي المسيطر على حركة البتكوين رغم هذا التصحيح المؤقت.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل