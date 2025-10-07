سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 07-10-2025

استقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن من تصريف جزء من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، لتبدأ مؤشرات الزخم في إظهار تقاطع إيجابي جديد، ما يمنحه مساحة أكبر لمواصلة الصعود خلال المدى القريب.

ويأتي هذا الأداء في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استقرار السعر أعلى مستوى الدعم المحوري 149.95، وهو ما يعزز من استقرار الاتجاه الصاعد الحالي، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته فوق متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

