جوردي ألبا يعود لتدريبات انتر ميامي

ياسر رشاد - القاهرة - عاد النجم الإسباني جوردي ألبا للمشاركة في تدريبات فريق إنتر ميامي الأمريكي استعدادًا للمشاركة في مباراة مونتريال بنهاية هذا الأسبوع بـ الدوري الأمريكي.

وغاب ألبا عن صفوف إنتر ميامي آخر 3 مباريات بسبب إصابة عضلية التي تعرض لها مؤخرًا، قبل أن يخوض برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا خلال الفترة الماضية للعودة للمشاركة مع الفريق.

ويستعد إنتر ميامي متصدر القسم الشرقي من الدوري الأمريكي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق مونتريال صاحب المركز الـ11 والتي ستجمع بينهما يوم السبت المقبل.

ميسي يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الأمريكي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، فريقه للفوز على نظيره نيويورك ريدز بول بسداسية مقابل هدفين، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لحساب مواجهات الدوري الأمريكي.

وحملت سداسية الفريق الأمريكي إنتر ميامي كلًا من ماتيس روخاس الذي سجل هدفين أحدهما بصناعة ميسي، الذي تألق وسجل هدفًا آخر ثم صنع بقية الأهداف التي حملت توقيع لويس سواريز، لتشهد المباراة تسجيل ميسي هدفًا وصناعته خمسة أهداف.

على صعيد متصل أعلنت رابطة الدوري الأمريكي، عبّر بيان رسمي، تتويج ميسي بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أبريل الماضي، بعد مشاركته في 4 مباريات بالدوري الأمريكي، بمجموع 315 دقيقة.

وساهم ميسي في 10 أهداف، سجل 6 منها وصنع 4.