تغيير اضطراري في تشكيل الاهلي لمباراة بلدية المحلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته، استعدادًا لمواجهة نظيره بلدية المحلة المقرر لها السبت، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن تشكيل الاهلي الأساسي اللاعب محمد عبد المنعم، بسبب الإيقاف وذلك لتراكم البطاقات الصفراء.

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ومن المقرر أن يدفع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي بمحمود متولي في تشكيل الأحمر الأساسي لمباراة المحلة المقبلة لتعويض غياب محمد عبد المنعم.

وحقق الاهلي الفوز في آخر ثلاث مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز على حساب فرق الإسماعيلي والجونة والاتحاد السكندري.

ويحتل المارد الأحمر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، حصدها الفريق من 14 مباراة.

وتعد مباراة بلدية المحلة هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يومي 18 و25 مايو الجاري.

وحسم الاهلي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الإطاحة بفريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي.