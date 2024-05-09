الإيطالية جورجي تضع حدًا لمسيرتها في ملاعب كرة المضرب

الرياص - اسماء السيد - روما: انهت الايطالية كاميلا جورجي الفائزة بأربعة ألقاب في دورات اللاعبات المحترفات لكرة المضرب "دبليو تي ايه" مسيرتها في سن الـ 32 عامًا، وفقا لما اعلنه الاتحاد الايطالي للعبة.

لعبت جورجي، التي بلغت المركز 26 عالميًا عام 2018 في أعلى تصنيف لها، آخر مباراة لها في آذار (مارس) في الدور الثاني لدورة ميامي لماسترز الالف حين تعرضت لخسارة قاسية على يد البولندية ايغا شفيونتيك المصنّفة اولى عالميًا 1 6 و1 6.

مذاك، لم تشارك في أي دورة.

ويشرف على تدريب اللاعبة الإيطالية والدها سيرجيو الذي يتميز بشعره الأبيض المهيب وشخصية مثيرة للجدل في ملاعب السيدات، وذلك بسبب انفعالاته ضد الحكام.