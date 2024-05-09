موقف كوكا وإمام عاشور من مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضرب النادي الاهلي موعدًا مع نظيره الترجي التونسي بعد التغلب على فريق مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي بثلاثية دون رد.

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وبخصوص الثنائي أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور فقد أصبحا جاهزين لخوض مبارتي الاهلي القادمتين أمام بلدية المحلة في الدوري المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان أحمد نبيل كوكا قد تعرض لكدمة في الركبة، فيما عانى إمام عاشور من شد في العضلة الأمامية، إلا أن الآشعة أثبتت جاهزية الثنائي لخوض مباريات الاهلي القادمة.

وضربت الغيابات صفوف النادي الاهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يومي 18 و25 مايو الجاري.

وتأكد غياب أحمد عبد القادر وعمرو السولية عن مباراة الترجي التونسي بسبب الإصابة التي لحقت بهما في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، كما تأكد غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد بسبب عدم القيد الإفريقي.