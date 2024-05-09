كولر يحسم مصير الشناوي من مباراة بلدية المحلة

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي على ضم محمد الشناوي لقائمة الفريق الأحمر لمواجهة بلدية المحلة المقبلة.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره بلدية المحلة السبت المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وأعلن الجهاز الطبي للنادي الاهلي بقيادة أحمد جاب الله على جاهزية محمد الشناوي من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات القادمة.

واستقر كولر على أن يتواجد محمد الشناوي على دكة بدلاء المارد الأحمر في مواجهة بلدية المحلة القادمة، في ظل تألق مصطفى شوبير في مباريات الاهلي الأخيرة، ونجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه آخر ست مباريات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرغب كولر الاستمرار في الدفع بمصطفى شوبير، على أن يتم منح الشناوي بعض الوقت خاصة وأنه عائد من إصابة قوية ومدة غياب كبيرة.

وغاب الشناوي عن مباريات الاهلي منذ يناير الماضي خاصة بعد إصابته بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.