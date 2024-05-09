الإسماعيلي يخطف فوزًا +90 أمام الداخلية في الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في خطف الفوز أمام نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الإسماعيلي بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع، أمام نظيره الداخلية، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، بعد استحواذ كبير من جانب الإسماعيلي على مجريات المباراة.

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وسجل هدف الفوز لصالح الإسماعيلي، عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 90+8 من صناعة عمر الساعي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 25 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 11 نقطة محتلًا المركز الثامن عشر.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز، يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري.