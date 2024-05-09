الزمالك يوجه التهنئة إلى بتروجيت بمناسبة صعوده إلى الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه التهنئة إلى نادي بتروجيت بمناسبة الصعود إلى المصري الممتاز للموسم المقبل 2024-2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة تضم شعر الناديين الزمالك وبتروجيت، معلقاً عليها: "نتقدم بالتهنئة لإدارة نادي بتروجيت، بمناسبة تأهل الفريق إلى الدوري الممتاز".

وكان بتروجيت تمكن من الصعود إلى الدوري المصري الممتاز، بعدما احتل صدارة ترتيب جدول دوري المحترفين المصري المؤهل إلى الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة.