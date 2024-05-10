موعد نهائى الدورى الأوروبى بين باير ليفركوزن وأتالانتا

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب فريق أتالانتا الإيطالي موعدا مع باير ليفركوزن الألماني، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

وتأهل فريق أتالانتا إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة، أمس الخميس على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي، بينما تأهل باير ليفركوزن الألماني الى نهائي بطولة الدوري الأوروبي على حساب نظيره روما الإيطالي بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2.

موعد نهائى الدورى الأوروبى

تقام مباراة ليفركوزن وأتالانتا مساء يوم الأربعاء الموافق 22 مايو الجاري في تمام العاشرة على ملعب "أفيفا" بمدينة دبلن الأيرلندية وستذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

الجدير بالذكر أن نادي إشبيلية الإسباني، يتصدر قائمة الفرق الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 7 ألقاب.