"بتوصية من التوأم".. كاف يوافق على طلب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، موافقة الاتحاد الإفريقي "كاف"، على تعديل موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا، إلى كاف بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن، وطلب فيه إقامة المباراتين أحد يومي 6 و 10 يونيو ، أو 7 و 11 يونيو، لمنح لاعبو المنتخب راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو بدلا من 7، على أن تقام مباراة غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

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