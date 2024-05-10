باير ليفركوزن يصعد إلى نهائي الدوري الأوروبي ويواصل سلسلته التاريخية



بلغ باير ليفركوزن الألماني نهائي الدوري الأوروبي رغم تعادله مع ضيفه روما الإيطالي بهدفين لمثلهما الخميس في إياب نصف النهائي.



وانتزع ليفركوزن بطاقة العبور إلى المشهد الختامي للـ"يوروبا ليغ" بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-2).



وكانت موقعة الذهاب على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية قد آلت إلى فوز الضيوف بهدفين نظيفين.



وبالعودة إلى مجريات مواجهة العودة على ملعب "باي أرينا" بصم الأرجنتيني لياندرو باريديس (43 و66 من ركلتي جزاء) على هدفي فريق "الذئاب".



في المقابل وقّع جيانلوكا مانشيني بالخطأ في مرمى فريقه (82) والكرواتي جوسيب ستانيشيتش (90+7) على هدفي أصحاب الأرض.



وهي المرة الثالثة التي يبلغ خلالها باير ليفركوزن نهائياً أوروبياً عبر تاريخه الكروي بعد الدوري الأوروبي عام 1988 ودوري أبطال أوروبا عام 2002.



وأصبح ليفركوزن أول فريق أوروبي يتجنّب الخسارة في 49 مباراة متتالية في جميع المسابقات منذ أونيون سانت جيلواز البلجيكي عام 1935 كما بات أول فريق من الدوريات الخمسة الكبرى يتفادى الهزيمة في 49 مباراة متتالية في جميع المسابقات.



وسيلاقي الفريق الألماني في المباراة النهائية نظيره الإيطالي أتالانتا الذي تخطّى عقبة مارسيليا الفرنسي.



(بي ان سبورت)