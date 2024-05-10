نجم منتخب المغرب يحطم رقم محمد صلاح في المسابقات الأوروبية

تمكن المغربي أيوب الكعبي من قيادة فريقه أولمبياكوس اليوناني إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد الفوز على أستون فيلا، ضمن منافسان مباراة إياب نصف النهائي.

واستطاع أن يسجل الكعبي 5 أهداف في مباراة الذهاب والإيابا ضد أستون فيلا، في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

حيث سجل سجل الكعبي ثلاثة أهداف “هاتريك” في إنجلترا في مباراة الذهاب، ثم هدفين في لقاء الإياب.

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واستطاع أيوب الكعبي أن يحطم رقم الدولي المصري محمد صلاح أسطورة ليفربول، بعد أن أصبح المغربي هو أكثر لاعب عربي تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من المسابقات الأوروبية برصيد 15 هدفًا محطمًا رقم الفرعون في موسم 2017-2018 مع ليفربول برصيد 10 أهداف.

ويستعد فريق أولمبياكوس اليوناني لمواجهة نظيره فيورنتينا الإيطالي، ضمن منافسات نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، في مدينة دبلن في أيرلندا يوم 29 مايو الجاري.