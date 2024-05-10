غزل المحلة: لدينا تؤأمة مع أندية أوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة أن ناديه لديه توأمة مع أندية أوروبية وأكاديميات إفريقية الكبيرة، لافتا إلى أن استمرار أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني في منصبه.

أضاف وليد خليل في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بذلنا مجهودًا كبيرًا لإعادة الفريق إلى سابق عهده، وإن شاء الله نعد الجماهير بعودة أمجاد الفريق، مثلما وعدناهم من قبل بالصعود للدوري الممتاز".

وواصل: "سنستخدم جميع السبل لدعم فريق غزل المحلة، ليس فقط للاستمرار في الدوري، ولكن نحو الأفضل من ذلك".

وتابع خليل: "للمرة الأولى يتأهل فريق غزل المحلة في الموسم الذي هبط فيه للدرجة الثانية، وسنضع خطة للموسم القادم، مع استمرار الجهاز الفني بقيادة أحمد عيد عبد الملك".

وأختتم وليد خليل تصريحاته قائلًا: "لدينا توأمة مع أندية أوروبية وأكاديميات إفريقية، نريد تواجد 4 لاعبين من قطاع الناشئين مع الفريق الأول، لأننا نريد الاستفادة من منظومة النادي بشكل كامل".