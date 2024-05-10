رئيس نهضة بركان: الزمالك فريق عنيد ونعرفه جيدا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حكيم بن عبدالله رئيس نادي نهضة بركان المغربي عن مواجهة الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل في المغرب في لقاء الذهاب.

وستكون مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان في الأحد الذي يليه على ستاد القاهرة الدولي.

أكد حكيم بن عبد الله في تصريحات تلفزيونية أن فريق الزمالك عنيد، ويمتلك ما يكفي من اللاعبين الذين يعرفون المباريات النهائية، لعبنا معهم مقابلة نهائية منذ 5 سنوات.

وتابع: إن شاء الله الفريق الذي سيكون في مستواه هو الذي يتوج بالكأس وتبقى الروح الرياضية والعلاقات مع جميع المصريين.

وصعد نهضة بركان إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب اتحاد العاصمة الجزائري بعدما انسحب الأخير من مباراة الذهاب قبل أن يكرر فعلته إيابا ويقصى من البطولة.