موعد مباراة اتحاد جدة والاتفاق في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد اتحاد جدة لمواجهة الإتفاق مساء اليوم الجمعة في الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يسعى اتحاد جدة للعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام أبها بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة الماضية، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية لهذا الموسم.

لم يذق اتحاد جدة طعم الفوز منذ ثلاث مباريات بعد سقوطه أمام الشباب بثلاثية مقابل هدف، قبل الخسارة مجددا من الهلال بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدها سقط أمام أبها.

يبحث اتحاد جدة عن مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز من أجل حصاد الثلاث نقاط للمنافسة على مقعد آسيوي في الموسم المقبل بعدما تراجع الفريق إلى المركز الخامس.

يحتل اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك في رصيده 50 نقطة بعد خوضه ل30 مباراة فاز في 15 لقاء وخسر 10، وتعادل في خمس مباريات آخرين.

موعد مباراة اتحاد جدة والاتفاق:

تنطلق مباراة اتحاد جدة والاتفاق في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات SSC عبر قنواتها.