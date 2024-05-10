فوز وتعادلان في افتتاح الجولة الختامية بمجموعة الهبوط بالمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات الجولة التاسعة والاخيره بالمرحلة الثانية بمجموعة الهبوط بدورى المحترفين، حيث أسفرت نتائج الجولة الختامية بفوز كلا من أبو قير للأسمدة، كما تعادل كلا من بترول أسيوط ومكادي .
نتائج الجولة الختامية بمجموعة الهبوط بدوري المحترفين :
- فوز فريق أابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه على فريق وي بقيادة هاني العقبي بهدفين مقابل هدف.
- تعادل فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود مع فريق النصر للتعدين بقياده محمد صلاح بهدفين لكلا منهما.
- - تعادل فريق مكادى بقيادة محمود ابراهيم مع فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال سلبيا.
ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين بعد الجولة الختامية :
1- ابو قير للاسمده 48 نقطة
2- بترول أسيوط 41نقطة
3- وي 39نقطة
4- أسوان 35 نقطة
5- دكرنس 33 نقطة
6- مكادى 27نقطة
7- جمهورية شبين 25 نقطة
8- النجوم 20 نقطة
9- النصر للتعدين 12 نقطة
10- مصر للمقاصة 12 نقطة