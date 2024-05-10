الإصابة تنهي موسم جنابري مع بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني إنتهاء موسم نجمه الدولي سيرجي جنابري بشكل رسمي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة ريال مدريد الأخيرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف نادي بايرن ميونخ عن اصابة سيرجي جنابري بتمزق في أربطة الركبة ليتأكد غيابه عن باقي مباريات الفريق في الموسم الحالي.

وأصبح جنابري مهدداً بالغياب عن صفوف منتخب المانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بداعي الإصابة.

وودع فريق بايرن ميونخ منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد خسارته امام ريال مدريد الإسباني بهدفين لهدف في لقاء الإياب، بعد انتهاب مباراة الذهاب لاتعادل الإيجابي.