محمد صلاح ينافس نجوم أوروبا لحصد جائزة جديدة

ينافس الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، نجوم أوروبا لحصد جائزة جديدة لعام 2024.

وجاء محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للظفر بجائزة جلوب سوكر 2024 كأفضل لاعب في أوروبا.

وكان محمد صلاح قد خرج من سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، وفقًا لما أعلنت عنه الرابطة.

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وضمت قائمة المرشحين لحصد جائزة جلوب سوكر للاعب العام 2024 كل من:

محمد صلاح لاعب ليفربول

توني كروس لاعب ريال مدريد

لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان

كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان

كول بالمر لاعب تشيلسي

رودري لاعب مانشستر سيتي

بوكايو ساكا لاعب آرسنال

برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان

جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد

هاكان كالهانوجلو لاعب إنتر ميلان

فيل فودين لاعب مانشستر سيتي

أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد

أليكس جريمالدو لاعب باير ليفركوزن

سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت

إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي

ماتس هوميلز لاعب بروسيا دورتموند

هاري كين لاعب بايرن ميونخ

جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ

ويبدأ التصويت على جائزة جلوب سوكر، اليوم الجمعة الموافق 10 من شهر مايو وحتى 15 من الشهر ذاته، على أن يتم تحديد القائمة النهائية وفقًا لنتائج هذا التصويت.

وسيتم إقامة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم 28 مايو الجاري، في جزيرة سردينيا الإيطالية.