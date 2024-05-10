فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة المزدوجة "Double Gameweek 37" بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق الجولة المزدوجة "Double Gameweek 37" بالدوري الإنجليزي غدا السبت، لذا يسعى لاعبو فانتازي لاختيار التشكيل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة.

ولمساعدتكم نستعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الجولة:

دون صلاح.. أفضل 15 لاعبا في فانتازي للجولة المزدوجة 37 بالدوري الإنجليزي

وضع كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي خطة مكونة من 11 لاعبا بجانب 5 لاعبين على دكة الاحتياط، هم الأفضل للجولة المزدوجة Double Gameweek 37..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة المزدوجة (DGW37)

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة، يمكنهم التألق والمشاركة في الأهداف وتحقيق الكثير من النقاط في الجولة المزدوجة Double Gameweek 37..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة المزدوجة "Double Gameweek 37" بالدوري الإنجليزي

يرشّح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل خمسة لاعبين يمكنهم تحقيق نجاح كبير في الجولة المزدوجة Double Gameweek 37..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا