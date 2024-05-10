التشكيل الرسمي لمباراة الجونة وفاركو في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا الجونة ونظيره فاركو، بعد قليل، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين، على استاد خالد بشارة في مدينة الجونة في السابعة مساءً.
وجاء تشكيل الجونة
حراسة المرمى: صبحي سليمان
الدفاع: صبري رحيل – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول - محمد عبد الفتاح
الوسط: رضا صلاح – نور السيد – كريست كيجالي
الهجوم: مازن ياسر - فرانك إيتوجا – أيمن سعد "موكا"
وفي المقابل يقود الثلاثي: أحمد شريف – شكري نجيب – عمرو جمال هجوم فاركو.
وجاء تشكيل فاركو
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: عزمي غومة - أحمد عوض – ياسين السيد – جيفرسون إينكادا
الوسط: محمد فخري – محمود جهاد – محمود عماد
الهجوم: أحمد شريف – شكري نجيب – عمرو جمال
ويحتل الجونة المركز العاشر في سلم الدوري برصيد 28 نقطة من 20 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 13 نقطة من 19 مباراة.