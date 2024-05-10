شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ‏‎رجال سلة الأهلى مع الزمالك بثالث لقاءات نصف نهائى دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره الزمالك في اللقاء الثالث بين الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام بنظام Best of 5 .



تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية ويعتبرها الجهاز الفني للأهلى في غاية الأهمية لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة والتأهل لنهائي البطولة من أجل المنافسة على اللقب.



‏‎اوجستي بوش المدير الفني للفريق حرص خلال المران الذي أقيم أمس على التركيز الشديد على التدريبات التخصصية والرميات الثلاثية والريباوند، مع شرح الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية لتلافيها.



وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولي علي الزمالك بنتيجة 79-60، وتفوق في المباراة الثانية بنتيجة 76-71، وفي حال فوز الأهلي في مباراة اليوم يتأهل لنهائي البطولة.