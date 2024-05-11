تقييم مميز لـ محمد شريف بعد هدفه في مباراة الخليج ضد الوحدة

كشفت شبكة “سوفا سكور”، المتخصصة في الأرقام والاحصائيات، عن تقييم الدولي المصري محمد شريف، لاعب الخليج في مباراة الوحدة.

وشارك محمد شريف في خسارة فريق الخليج من الوحدة بنتيجة هدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.

وسجل محمد شريف هدف الخليج الوحيد في الدقيقة 66، ليتوقف رصيد الفريق السعودي عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

أرقام محمد شريف في مباراة الخليج ضد الوحدة

وبحسب سوفا سكور، فإن الدولي المصري حصل على تقييم 7.2، حيث لعب 90 دقيقة وسجل هدف، وسدد تسديدة على المرمى وواحدة بعيدًا عنها وتم التصدي لتسديدة.

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وفاز محمد شريف في محاولة مراوغة وأهدر فرصة كبيرة للتهديف ومرر 10 تمريرات صحيحة من 11 بدقة 91٪، وأرسل كرة طولية صحيحة.

وفاز شريف في 4 التحامات أرضية من 6، وفي التحام هوائي من 3 وفقد حيازته على الكرة 5 مرات ولمس الكرة 25 مرة ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.