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الاتحاد السعودي يحسم أولى صفقاته الصيفية

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الاتحاد - بنزيما - الفيحاء - الدوري السعودي

الاتحاد - بنزيما - الفيحاء - الدوري السعودي

نجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي في حسم أولى صفقاته الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت صحيفة ، أن نادي الاتحاد السعودي حصل على توقيع حامد الشنقيطي حارس مرمى فريق الشباب، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

ووقعت إدارة الاتحاد مع حامد الشنقيطي، بعقد لمدة 5 مواسم، بناءً على رغبة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جالاردو والمدير الرياضي رامون بلانيس.

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وخسر الاتحاد بخمسة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة بعدما خاض 31 مباراة.

وتسعى إدارة العميد لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات مرة أخرى بعد تراجع مستواه خلال الموسم الحالي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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